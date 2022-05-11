Газета
Технологии

Власти ДНР и ЛНР заблокировали доступ к Instagram и Facebook

Ведомости

Власти Донецкой и Луганской народных республик заблокировали доступ к соцсетям Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«На территории ДНР операторы связи приступили к блокированию запрещенной информации, несущей угрозу ее жителям. В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей», — говорится в официальном Telegram-канале минсвязи ДНР.

Аналогичное сообщение опубликовано на странице минсвязи Луганской народной республики в социальной сети «ВКонтакте». «Доступ к социальным сетям компании Meta – Facebook и Instagram – заблокирован на территории ЛНР», — говорится в заявлении.

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Тверской районный суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных).

Вскоре после этого Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотипы Facebook и Instagram.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных