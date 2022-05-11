Власти ДНР и ЛНР заблокировали доступ к Instagram и Facebook
Власти Донецкой и Луганской народных республик заблокировали доступ к соцсетям Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«На территории ДНР операторы связи приступили к блокированию запрещенной информации, несущей угрозу ее жителям. В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей», — говорится в официальном Telegram-канале минсвязи ДНР.
Аналогичное сообщение опубликовано на странице минсвязи Луганской народной республики в социальной сети «ВКонтакте». «Доступ к социальным сетям компании Meta – Facebook и Instagram – заблокирован на территории ЛНР», — говорится в заявлении.
21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Тверской районный суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных).
Вскоре после этого Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотипы Facebook и Instagram.