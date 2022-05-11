Власти ДНР и ЛНР заблокировали доступ к Instagram и Facebook

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Тверской районный суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных).