Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра «Мемориал»

В настоящий момент сайт недоступен российским пользователям. Он был заблокирован на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней говорится о необходимости ограничения доступа к сайтам с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.