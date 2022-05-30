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Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра «Мемориал»

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В России заблокирован сайт правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и ликвидирован), следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора.

В настоящий момент сайт недоступен российским пользователям. Он был заблокирован на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней говорится о необходимости ограничения доступа к сайтам с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

В декабре 2021 г. прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал», а Генпрокуратура — о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (признано в России иностранным агентом). Суд удовлетворил оба иска, а позже отказал в обжаловании решения.

Российский «Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация вела и пополняла обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также помогала нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.

Ранее по теме: На реализацию решения о ликвидации «Мемориала» уйдет до пяти месяцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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