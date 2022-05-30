Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра «Мемориал»
В России заблокирован сайт правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и ликвидирован), следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора.
В настоящий момент сайт недоступен российским пользователям. Он был заблокирован на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней говорится о необходимости ограничения доступа к сайтам с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.
В декабре 2021 г. прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал», а Генпрокуратура — о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (признано в России иностранным агентом). Суд удовлетворил оба иска, а позже отказал в обжаловании решения.
Российский «Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация вела и пополняла обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также помогала нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.