Минцифры может смягчить наказание за утечку персональных данных

Собеседник издания рассказал, что представители компаний на совещании предложили трехступенчатую систему наказания: за первую утечку — предупреждение, за вторую — крупный штраф, а за третью — оборотный штраф. По его словам, у общества есть запрос на ужесточение регулирования персональных данных из-за недавних утечек. Один из источников отметил, что введение оборотных штрафов сейчас несвоевременно, потому что это может еще больше ухудшить условия для бизнеса в условиях двузначной инфляции, нарушения цепочек поставок, снижения покупательной способности россиян и т. д.