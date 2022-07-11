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Минцифры может смягчить наказание за утечку персональных данных

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Минцифры на совещании о поправках в КоАП по размерам штрафов за утечку персональных данных согласилось не штрафовать компании за первый выявленный факт утечки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. На совещании были представители «Ростелекома», МТС, «Авито», «Яндекса», Ozon, «Вымпелкома», VK и др. 

В мае Минцифры согласовало законопроект, в котором предлагалось вводить штрафы от 1 до 3% годовой выручки, если компания своевременно не сообщила об утечке Роскомнадзору. 6 июня Госдума приняла законопроект, который обязывает компании сообщать в РКН об утечке в течение 24 часов после ее обнаружения.

По словам источника издания, Минцифры также согласилось снизить размер штрафа за утечку ниже 1% от оборота, однако это еще обсуждается. Также на совещании обсуждали снижение штрафа за утаивание утечки от РКН. Министерство поручило компаниям за две недели разработать предложения по поправкам к законопроекту. 

В Минцифры не предоставили комментарий изданию, в «Ростелекоме, «Авито», МТС, «Яндексе», Ozon, «Вымпелкоме» и VK отказались обсуждать вопрос. 

Собеседник издания рассказал, что представители компаний на совещании предложили трехступенчатую систему наказания: за первую утечку — предупреждение, за вторую — крупный штраф, а за третью — оборотный штраф. По его словам, у общества есть запрос на ужесточение регулирования персональных данных из-за недавних утечек. Один из источников отметил, что введение оборотных штрафов сейчас несвоевременно, потому что это может еще больше ухудшить условия для бизнеса в условиях двузначной инфляции, нарушения цепочек поставок, снижения покупательной способности россиян и т. д.

Ранее по теме: Как компании избежать штрафов за утечку персональных данных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных