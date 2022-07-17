Медведев поддержал идею приравнять «детей Сталинграда» к блокадникам

Зампред Совбеза предложил включить этот вопрос «в число тех, которыми будут заниматься коллеги» из профильных ведомств. Он заявил, что передаст просьбу в Минтруд и Минфин. «Потому что всякие льготы — это финансы. Мы обязательно это сделаем. Постараемся все решения принять», — сказал политик.