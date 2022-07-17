Медведев поддержал идею приравнять «детей Сталинграда» к блокадникам
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что надо попытаться ввести для «детей Сталинграда» федеральные льготы по аналогии с теми, что действуют для защитников Севастополя и жителей блокадного Ленинграда. Решить вопрос с льготами экс-президента на встрече в Волгоградской области попросил ветеран Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.
«Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать», — ответил ветерану Медведев.
Зампред Совбеза предложил включить этот вопрос «в число тех, которыми будут заниматься коллеги» из профильных ведомств. Он заявил, что передаст просьбу в Минтруд и Минфин. «Потому что всякие льготы — это финансы. Мы обязательно это сделаем. Постараемся все решения принять», — сказал политик.
В Волгоградской области власти учредили официальный статус «Житель осажденного Сталинграда». Согласно закону соцподдержку получают россияне, которые жили в осажденном городе в годы войны, отмечает агентство. Мера действует только внутри региона, а «участники, дети того периода, живут по всей территории страны», сказал Медведев.
В пресс-службе «Единой России» сообщили, что Медведев сегодня принимает участие в мероприятиях, посвященных годовщине Сталинградской битвы. В Волгограде он открыл памятник погибшим в годы ВОВ речникам и встретился с ветеранами.
Указом президента зампред Совбеза назначен председателем оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы в 2023 г., добавили в партии.