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Ученые оценили эффективность «Эпиваккороны» от поражения легких в 2%

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Эффективность вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон» составила 2%, сообщил РБК со ссылкой на исследование Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). Показатель для трех доз «Спутника V» составляет 71%, для «Ковивака» — 46%.

Авторы исследования проанализировали данные пациентов с положительным ПЦР-тестом, которых направили на КТ легких с 1 октября 2021 г. по 28 апреля 2022 г. (в это время распространялись штаммы «дельта» и «омикрон») в два амбулаторных центра МИБС. В анализ включили данные 23 996 пациентов. Они сами называли врачам вакцину, даты прививок и их количество.

Согласно исследованию, из более 6000 привившихся двумя дозами «Спутника V» у 3631 человека не было никакого поражения легких, у 3135 пациентов было какое-либо поражение, а у 52 человек легкие были поражены серьезно. Среди 304 привившихся «Эпиваккороной» не было повреждения у 104 человек, легкие были поражены у 210 пациентов, а еще у пяти поражение было серьезным. У 421 вакцинированного «Ковиваком» не было зарегистрировано поражений легких; их выявили у 400 человек, а у четверых поражение было серьезным.

Ученые отметили, что больше всего случаев поражения легких было во время распространения штамма «дельта» — 244 случая, а в период доминирования «омикрона» — 94. Один из авторов исследования, директор Института междисциплинарных медиаисследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук, пояснил, что показатель эффективности «Эпиваккороны» статистически незначим, то есть не отличим от полного отсутствия эффективности. Небольшое число пациентов, привитых этой вакциной, он пояснил тем, что препарат реже использовался для вакцинации, однако этого количества пациентов достаточно, чтобы делать выводы об эффективности. Барчук добавил, что исследование наблюдательное, поэтому на его основе нельзя делать окончательные выводы об эффективности вакцин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных