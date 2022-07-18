Ученые оценили эффективность «Эпиваккороны» от поражения легких в 2%

Согласно исследованию, из более 6000 привившихся двумя дозами «Спутника V» у 3631 человека не было никакого поражения легких, у 3135 пациентов было какое-либо поражение, а у 52 человек легкие были поражены серьезно. Среди 304 привившихся «Эпиваккороной» не было повреждения у 104 человек, легкие были поражены у 210 пациентов, а еще у пяти поражение было серьезным. У 421 вакцинированного «Ковиваком» не было зарегистрировано поражений легких; их выявили у 400 человек, а у четверых поражение было серьезным.