В Москве пройдет плановая проверка систем оповещения
Ежегодная плановая проверка систем оповещения населения пройдет в Москве 20 июля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Последний раз проверка проходила в октябре 2021 г. в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.
«С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты. Кроме того, информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Его озвучит диктор», — рассказали в пресс-службе.
В мэрии отметили, что тренировка нужна для своевременного информирования жителей и своевременных действий экстренных и оперативных служб в случае ЧС. В случае ЧС москвичей проинформируют через радиоточки, теле- и радиоканалы, операторов связи, терминальные комплексы Общероссийской комплексной системы информирования в местах массового пребывания людей, табло отображения информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и 45 мультимедийных экранов ГБУ «Гормост».
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