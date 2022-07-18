В Москве пройдет плановая проверка систем оповещения

«С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты. Кроме того, информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Его озвучит диктор», — рассказали в пресс-службе.