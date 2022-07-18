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Общество

В Москве пройдет плановая проверка систем оповещения

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Ежегодная плановая проверка систем оповещения населения пройдет в Москве 20 июля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Последний раз проверка проходила в октябре 2021 г. в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

«С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты. Кроме того, информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Его озвучит диктор», — рассказали в пресс-службе.

В мэрии отметили, что тренировка нужна для своевременного информирования жителей и своевременных действий экстренных и оперативных служб в случае ЧС. В случае ЧС москвичей проинформируют через радиоточки, теле- и радиоканалы, операторов связи, терминальные комплексы Общероссийской комплексной системы информирования в местах массового пребывания людей, табло отображения информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и 45 мультимедийных экранов ГБУ «Гормост». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных