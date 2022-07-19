Оперный певец Чельдиев получил 10 лет колонии по делу о призывах к экстремизму

Росфинмониторинг также включил оперного певца в перечень лиц, в отношении которых есть информация об их сопричастности экстремистской деятельности. Теперь ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.