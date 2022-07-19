Оперный певец Чельдиев получил 10 лет колонии по делу о призывах к экстремизму
Ростовский областной суд признал оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева виновным по делу о призывах к экстремизму и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, передает «Интерфакс». Обвинение просило для него 11 лет колонии.
Адвокат сообщал, что певца обвиняют сразу по четырем статьям УК РФ, среди которых – хулиганство, призывы к экстремизму, применение насилия в отношении представителя власти, а также распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
Чельдиева задержали в апреле 2020 г. во Владикавказе после публикации нескольких постов против ковидных ограничений. Адвокат уточнял, что певец опубликовал видео с призывом присоединиться к митингу против ковидных ограничений. В скором времени его арестовали и перевели в Ростов-на-Дону.
20 апреля во Владикавказе почти 2 000 человек вышли на несанкционированную акцию протеста против режима самоизоляции, они требовали свободы перемещения, позднее участники переместились к Дому правительства. Также они протестовали против задержания Чельдиева. После митинга были задержаны более 100 человек.
Росфинмониторинг также включил оперного певца в перечень лиц, в отношении которых есть информация об их сопричастности экстремистской деятельности. Теперь ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.