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Общество

Оперный певец Чельдиев получил 10 лет колонии по делу о призывах к экстремизму

Ведомости

Ростовский областной суд признал оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева виновным по делу о призывах к экстремизму и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, передает «Интерфакс». Обвинение просило для него 11 лет колонии. 

Адвокат сообщал, что певца обвиняют сразу по четырем статьям УК РФ, среди которых – хулиганство, призывы к экстремизму, применение насилия в отношении представителя власти, а также распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. 

Чельдиева задержали в апреле 2020 г. во Владикавказе после публикации нескольких постов против ковидных ограничений. Адвокат уточнял, что певец опубликовал видео с призывом присоединиться к митингу против ковидных ограничений. В скором времени его арестовали и перевели в Ростов-на-Дону. 

20 апреля во Владикавказе почти 2 000 человек вышли на несанкционированную акцию протеста против режима самоизоляции, они требовали свободы перемещения, позднее участники переместились к Дому правительства. Также они протестовали против задержания Чельдиева. После митинга были задержаны более 100 человек.

Росфинмониторинг также включил оперного певца в перечень лиц, в отношении которых есть информация об их сопричастности экстремистской деятельности. Теперь ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных