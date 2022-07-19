РЖД увеличит число транзитных поездов в Калининград из-за высокого спроса
Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) увеличит число рейсов в Калининград из-за популярности направления и высокого спроса, сообщает пресс-служба компании.
Руководство компании решило добавить летний поезд Москва – Калининград, который совершит первый рейс в Москву 21 июля. Уточняется, что этот поезд будет отправляться из Калининграда по понедельникам, четвергам и воскресеньям еженедельно вплоть до 25 сентября. Билеты на него появятся в продаже в ближайшее время.
Увеличение числа рейсов было согласовано с администрациями государств, через которые будет проходить поезд. Транзитные поезда продолжают следовать через Литву без возможности высадки и посадки пассажиров на ее территории.
«Российские поезда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 250 пассажиров в одном составе», — говорится в сообщении компании.
Ранее россияне столкнулись с трудностями при покупке билетов на поезда дальнего следования в Калининград из-за высокого спроса и ограничений со стороны Литвы. Дефицит билетов был связан с ограничениями, которые ввела Литва еще в начале пандемии.
МИД Литвы изменил правила железнодорожного пассажирского транзита 19 марта 2020 г. Согласно ограничениям, продолжали курсировать только два транзитных поезда — из Москвы и Санкт-Петербурга. В одном поезде могли находиться не более 100 граждан России, а организованные группы более 10 человек не пропускались. До сегодняшнего момента в сообщении с Калининградом курсировали не более трех поездов, в июле 2021 г. также было увеличено число пассажиров, которые могут находиться в транзитном составе, до 250 людей.
До пандемии коронавируса между Калининградом и основной территории России курсировали четыре круглогодичных поезда и один сезонный. Ограничений по количеству пассажиров не было.
Сейчас основной пассажиропоток в Калининград проходит через аэропорт «Храброво», в который каждый день прилетает 20 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом время полета из Калининграда до Москвы увеличилось на час, а до Санкт-Петербурга – на 20-30 минут из-за закрытия воздушного пространства стран Балтии для российских авиакомпаний. Самолеты вынуждены облетать закрытое пространство над нейтральными водами Балтийского моря и Ленинградской областью.
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