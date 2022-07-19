РЖД увеличит число транзитных поездов в Калининград из-за высокого спроса

МИД Литвы изменил правила железнодорожного пассажирского транзита 19 марта 2020 г. Согласно ограничениям, продолжали курсировать только два транзитных поезда — из Москвы и Санкт-Петербурга. В одном поезде могли находиться не более 100 граждан России, а организованные группы более 10 человек не пропускались. До сегодняшнего момента в сообщении с Калининградом курсировали не более трех поездов, в июле 2021 г. также было увеличено число пассажиров, которые могут находиться в транзитном составе, до 250 людей.