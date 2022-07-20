В Госдуме заявили, что апартаменты не будут приравнены к жилью
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что апартаменты не будут приравнены к жилью. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
«Апартаменты не будут приравнены к жилью и не подпадут под действие жилищного кодекса», — сообщил Пахомов на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Он добавил, что существует идея вывести апартаменты в отдельную категорию для уменьшения налогов. Пахомов уточнил, что право определять ставки должно оставаться за регионами.
В январе 2021 г. президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить правовой статус апартаментов. В апреле того же года группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости.
Согласно законопроекту, у собственников апартаментов должно появиться право зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако инициатива не распространялась на уже построенные здания с апартаментами. В конце 2021 г. Пахомов сообщил, что закон будет принят в 2022 г., но претерпит существенные изменения.
У инициативы нашлось немало противников. В частности, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская раскритиковала законопроект и назвала его мошенничеством. «Это в чистом виде мошенничество. Это обход всех процедур согласования. Потому что требования к строительству дома жилого многоквартирного — они достаточно серьезные. Их надо согласовать. А таким образом обходится это согласование, за счет чего падает цена», — заявила она в интервью «Парламентской газете».
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