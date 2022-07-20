В Госдуме заявили, что апартаменты не будут приравнены к жилью

У инициативы нашлось немало противников. В частности, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская раскритиковала законопроект и назвала его мошенничеством. «Это в чистом виде мошенничество. Это обход всех процедур согласования. Потому что требования к строительству дома жилого многоквартирного — они достаточно серьезные. Их надо согласовать. А таким образом обходится это согласование, за счет чего падает цена», — заявила она в интервью «Парламентской газете».