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В Госдуме заявили, что апартаменты не будут приравнены к жилью

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что апартаменты не будут приравнены к жилью. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Апартаменты не будут приравнены к жилью и не подпадут под действие жилищного кодекса», — сообщил Пахомов на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Он добавил, что существует идея вывести апартаменты в отдельную категорию для уменьшения налогов. Пахомов уточнил, что право определять ставки должно оставаться за регионами.

В январе 2021 г. президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить правовой статус апартаментов. В апреле того же года группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. 

Согласно законопроекту, у собственников апартаментов должно появиться право зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако инициатива не распространялась на уже построенные здания с апартаментами. В конце 2021 г. Пахомов сообщил, что закон будет принят в 2022 г., но претерпит существенные изменения.

У инициативы нашлось немало противников. В частности, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская раскритиковала законопроект и назвала его мошенничеством. «Это в чистом виде мошенничество. Это обход всех процедур согласования. Потому что требования к строительству дома жилого многоквартирного — они достаточно серьезные. Их надо согласовать. А таким образом обходится это согласование, за счет чего падает цена», — заявила она в интервью «Парламентской газете».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных