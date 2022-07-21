H&M не будет устраивать распродажу в России перед уходом из страны

После начала спецоперации на территории Украины многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. В частности, такое решение приняли концерн Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.), Nike, Adidas и др. Также польская LPP ранее приостановила работу магазинов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, однако 19 мая они вновь открылись, но уже под новыми названиями после продажи российского подразделения китайскому консорциуму.