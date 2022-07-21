H&M не будет устраивать распродажу в России перед уходом из страны
Шведский ритейлер одежды Hennes&Mauritz (H&M), ранее сообщивший о полном сворачивании российского бизнеса, принял решение не проводить распродажу: магазины откроются в августе, вещи будут продаваться по полной цене, об этом сообщил ритейлер на сайте.
В середине июля появилась информация о том, что магазины H&M планируют в августе открыться для проведения распродажи.
В конце июня компания сообщила, что приостановка деятельности в России, Белоруссии и Украине обошлась H&M в 228 млн шведских крон ($22,7 млн). В компании отметили, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Компания работала в России с 2009 г.
После начала спецоперации на территории Украины многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. В частности, такое решение приняли концерн Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.), Nike, Adidas и др. Также польская LPP ранее приостановила работу магазинов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, однако 19 мая они вновь открылись, но уже под новыми названиями после продажи российского подразделения китайскому консорциуму.
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