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H&M не будет устраивать распродажу в России перед уходом из страны

Ведомости

Шведский ритейлер одежды Hennes&Mauritz (H&M), ранее сообщивший о полном сворачивании российского бизнеса, принял решение не проводить распродажу: магазины откроются в августе, вещи будут продаваться по полной цене, об этом сообщил ритейлер на сайте.

В середине июля появилась информация о том, что магазины H&M планируют в августе открыться для проведения распродажи.

В конце июня компания сообщила, что приостановка деятельности в России, Белоруссии и Украине обошлась H&M в 228 млн шведских крон ($22,7 млн). В компании отметили, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Компания работала в России с 2009 г.

После начала спецоперации на территории Украины многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. В частности, такое решение приняли концерн Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.), Nike, Adidas и др. Также польская LPP ранее приостановила работу магазинов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, однако 19 мая они вновь открылись, но уже под новыми названиями после продажи российского подразделения китайскому консорциуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных