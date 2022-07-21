Минюст попросил суд ликвидировать агентство «Сохнут»

В начале июля стало известно, что Минюст России направил ряд требований к агентству, которые затрудняли его деятельность в России. Как сообщает «Коммерсантъ», после этого министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете забила тревогу и направила письмо на имя премьер-министра страны Яира Лапида с просьбой поговорить с российскими властями о дальнейшей работе «Сохнута» на территории РФ. Позже в организации опровергли информацию о требовании Минюста прекратить ее деятельность.