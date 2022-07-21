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Общество

Минюст попросил суд ликвидировать агентство «Сохнут»

Ведомости

Московское управление Минюста обратилось в Басманной суд с просьбой ликвидировать российское представительство Еврейского агентства (автономную некоммерческую организацию «Сохнут»). Об этом агентству «Интерфакс» рассказала пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. 

Также управление просит исключить организацию из ЕГРЮЛ. Отмечается, что суд по иску назначен на 28 июля.

В суде агентству пояснили, что, по мнению Минюста, агентство нарушало российское законодательство. О каких конкретно законах идет речь, собеседник не уточнил. 

Агентство «Сохнут» существует с 1929 г. В России организация занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. Агентство сотрудничает с еврейскими общинами, а также ведет образовательные курсы.

В начале июля стало известно, что Минюст России направил ряд требований к агентству, которые затрудняли его деятельность в России. Как сообщает «Коммерсантъ», после этого министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете забила тревогу и направила письмо на имя премьер-министра страны Яира Лапида с просьбой поговорить с российскими властями о дальнейшей работе «Сохнута» на территории РФ. Позже в организации опровергли информацию о требовании Минюста прекратить ее деятельность.

Однако 14 июля замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что «Сохнут» следует устранить все замечания со стороны Минюста, если они заинтересованы в дальнейшей работе в России. «Они работают на территории Российской Федерации, поэтому должны следовать законам РФ. Если так будет в будущем, то, я думаю, никаких проблем не предвидится», — цитирует агентство «РИА Новости» Богданова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных