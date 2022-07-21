Минюст попросил суд ликвидировать агентство «Сохнут»
Московское управление Минюста обратилось в Басманной суд с просьбой ликвидировать российское представительство Еврейского агентства (автономную некоммерческую организацию «Сохнут»). Об этом агентству «Интерфакс» рассказала пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
Также управление просит исключить организацию из ЕГРЮЛ. Отмечается, что суд по иску назначен на 28 июля.
В суде агентству пояснили, что, по мнению Минюста, агентство нарушало российское законодательство. О каких конкретно законах идет речь, собеседник не уточнил.
Агентство «Сохнут» существует с 1929 г. В России организация занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. Агентство сотрудничает с еврейскими общинами, а также ведет образовательные курсы.
В начале июля стало известно, что Минюст России направил ряд требований к агентству, которые затрудняли его деятельность в России. Как сообщает «Коммерсантъ», после этого министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете забила тревогу и направила письмо на имя премьер-министра страны Яира Лапида с просьбой поговорить с российскими властями о дальнейшей работе «Сохнута» на территории РФ. Позже в организации опровергли информацию о требовании Минюста прекратить ее деятельность.
Однако 14 июля замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что «Сохнут» следует устранить все замечания со стороны Минюста, если они заинтересованы в дальнейшей работе в России. «Они работают на территории Российской Федерации, поэтому должны следовать законам РФ. Если так будет в будущем, то, я думаю, никаких проблем не предвидится», — цитирует агентство «РИА Новости» Богданова.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.