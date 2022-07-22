Минпромторг поддержал идею передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности
Минпромторг поддержал проект развития программы фудшеринга. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерство.
Инициатива предполагает, что торговые сети смогут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся. «По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год», — пояснили в ведомстве. Уточняется, что вопрос требует обсуждения с ФНС, поскольку этот вид операций нужно освободить от НДС.
В ведомстве отметили, что сейчас фудшеринг для ритейлеров невыгоден, поскольку им приходится платить НДС. Дешевле такие продукты утилизировать.
За инициативу также выступает Минэкономразвития. Там рассказали, что каждый год в России образуется более 17 млн т пищевых отходов. В ведомстве считают, что помимо социальной стороны вопроса инициатива также важна с экологической точки зрения.
Ранее Минпромторг предлагал запустить программу «Продовольственный сертификат». По ней малоимущие могли получить средства на специальную банковскую карту. Потратить деньги можно было бы только на определенные виды товаров. Однако в ведомстве отметили, что решение о запуске программы не принято. При этом председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ подчеркнул, что развитие фудшеринга не исключает реализации проекта социальных продуктовых карт. По его словам, эти инициативы можно было бы развивать параллельно.
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