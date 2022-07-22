Минпромторг поддержал идею передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

Ранее Минпромторг предлагал запустить программу «Продовольственный сертификат». По ней малоимущие могли получить средства на специальную банковскую карту. Потратить деньги можно было бы только на определенные виды товаров. Однако в ведомстве отметили, что решение о запуске программы не принято. При этом председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ подчеркнул, что развитие фудшеринга не исключает реализации проекта социальных продуктовых карт. По его словам, эти инициативы можно было бы развивать параллельно.