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Общество

СК инициировал проверку после гибели женщины во время ливней в Сочи

Ведомости

Следственный комитет по Краснодарскому краю устанавливает обстоятельства гибели женщины в Сочи во время сильных дождей в субботу, сообщает пресс-служба СК.

По предварительным данным, женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной. Из-за сильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, машина начала неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между автомобилем и дорожным ограждением.

«По факту гибели женщины следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, в том числе личность погибшей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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В администрации Сочи сегодня сообщили, что от последствий сильных дождей серьезнее всего пострадал Центральный район города. По данным властей Сочи, только за один час выпало 76 мм осадков. В центре Фобос также сообщили о выпадении за сутки 90% месячной нормы осадков.

Вода зашла в подвалы многоквартирных домов, оползень в районе дома по улице Цюрупы привел к обвалу подпорной стены, повреждена труба подвода газа к дому, рассказали в администрации. Кроме того, бетонные плиты придавили семь легковых автомобилей, а в целом на курорте были повреждены более 50 машин. По поручению мэра Сочи работают горячие линии для пострадавших от ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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