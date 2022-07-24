СК инициировал проверку после гибели женщины во время ливней в Сочи

Вода зашла в подвалы многоквартирных домов, оползень в районе дома по улице Цюрупы привел к обвалу подпорной стены, повреждена труба подвода газа к дому, рассказали в администрации. Кроме того, бетонные плиты придавили семь легковых автомобилей, а в целом на курорте были повреждены более 50 машин. По поручению мэра Сочи работают горячие линии для пострадавших от ЧС.