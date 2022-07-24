СК инициировал проверку после гибели женщины во время ливней в Сочи
Следственный комитет по Краснодарскому краю устанавливает обстоятельства гибели женщины в Сочи во время сильных дождей в субботу, сообщает пресс-служба СК.
По предварительным данным, женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной. Из-за сильных осадков один из припаркованных автомобилей был смыт потоком воды, машина начала неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между автомобилем и дорожным ограждением.
«По факту гибели женщины следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, в том числе личность погибшей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Вода зашла в подвалы многоквартирных домов, оползень в районе дома по улице Цюрупы привел к обвалу подпорной стены, повреждена труба подвода газа к дому, рассказали в администрации. Кроме того, бетонные плиты придавили семь легковых автомобилей, а в целом на курорте были повреждены более 50 машин. По поручению мэра Сочи работают горячие линии для пострадавших от ЧС.