«Известия» узнали об иске к Bosch из-за нарушения прав российских потребителей

«Только за последние три года Bosch реализовал на российском рынке продукции на 250 млрд руб. И в эту сумму была заложена оплаченная российскими гражданами гарантийная и послегарантийная поддержка, которой их сейчас лишают», — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. Правозащитник добавил, что уже есть тысячи жалоб от покупателей, которые не смогли выполнить гарантийный ремонт.