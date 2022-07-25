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Общество

«Известия» узнали об иске к Bosch из-за нарушения прав российских потребителей

Ведомости

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Химкинский городской суд с иском к компании Bosch. Немецкую компанию обвиняют в нарушении прав потребителей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исковое заявление.

Иск подан к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Bosch и входящим в ее состав. Речь идет о «Роберт Бош» и «БСХ Бытовые приборы». Первая компания отвечает за импорт садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов. А вторая занимается поставкой и производством бытовой техники, в том числе утюгов, пылесосов, стиральных машин и др.

В исковом заявлении ОПИ отмечается, что решение приостановить деятельность в России Bosch приняла из-за «антироссийских экономических санкций». По словам организации, представители компании в России перестали выполнять свои юридические обязанности и гарантийные обязательства перед российскими потребителями. В ОПИ подчеркивают, что тем самым Bosch нарушает законные права клиентов компании.

В исковом заявлении правозащитники просят признать противоправными действия Bosch, а также заставить возобновить импорт или производство товаров бренда в ассортименте и объеме, необходимом для исполнения гарантийных обязательств.

«Только за последние три года Bosch реализовал на российском рынке продукции на 250 млрд руб. И в эту сумму была заложена оплаченная российскими гражданами гарантийная и послегарантийная поддержка, которой их сейчас лишают», — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. Правозащитник добавил, что уже есть тысячи жалоб от покупателей, которые не смогли выполнить гарантийный ремонт.

Глава департамента корпоративных коммуникаций ООО «БСХ Бытовые приборы» Антон Рассадин отметил, что об иске компании ничего не известно. Он отметил, что организация продолжает исполнять все свои обязательства перед потребителями в полном соответствии с законом о защите их прав.

В марте 2022 г. Bosch приостановила свою деятельность в России и прекратила поставки запчастей для грузовиков российским клиентам. Компания заподозрила, что детали могли использовать в «негражданских» целях.

По данным Йельского университета, с начала спецоперации России на Украине деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний. Ранее о полном прекращении работы в России объявила шведская компания Electrolux Professional, которая занимается производством профессиональной бытовой техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных