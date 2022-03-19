Bosch объявила о приостановке деятельности в России
Немецкая компания Bosch приостанавливает деятельность в России и прекращает поставки запчастей для грузовиков российским клиентам, передает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
«Компания Bosch сворачивает свою деятельность в России из-за признаков того, что ее детали могли использоваться в «негражданских» целях в нарушение ее политики», — передает агентство. Поставки приостановлены до окончания расследования об использовании деталей, говорится в заявлении.
Ранее российское представительство Bosch предупредило о приостановке в ближайшее время производства бытовой техники в Санкт-Петербурге из-за прекращения поставок из Европы.
«БСХ бытовые приборы» сообщает, что поставки бытовой техники и производственных материалов из Европейского Союза в Россию временно приостановлены. В связи с приостановкой поставок заводы в Санкт-Петербурге будут вынуждены временно остановить производство, как только исчерпают существующие запасы производственных материалов, что ожидается в середине марта», — сообщили в компании (цитата по «Интерфаксу»).
Отмечалось, что сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжает работу в России, в том числе по обеспечению запчастями.
По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине около 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли.