Bosch объявила о приостановке деятельности в России

«БСХ бытовые приборы» сообщает, что поставки бытовой техники и производственных материалов из Европейского Союза в Россию временно приостановлены. В связи с приостановкой поставок заводы в Санкт-Петербурге будут вынуждены временно остановить производство, как только исчерпают существующие запасы производственных материалов, что ожидается в середине марта», — сообщили в компании (цитата по «Интерфаксу»).