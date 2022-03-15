Bosch приостановит производство в Санкт-Петербурге
Немецкая компания Bosch приостановит производство бытовой техники в Санкт-Петербурге в ближайшее время из-за прекращения поставок из Европы, сообщило российское представительство компании.
«БСХ бытовые приборы» сообщает, что поставки бытовой техники и производственных материалов из Европейского Союза в Россию временно приостановлены. В связи с приостановкой поставок заводы в Санкт-Петербурге будут вынуждены временно остановить производство, как только исчерпают существующие запасы производственных материалов, что ожидается в середине марта», — сообщили в компании (цитата по «Интерфаксу»).
Сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжает работу в России, в том числе по обеспечению запчастями, которые не затронула приостановка поставок. Заводы Bosch в Энгельсе сейчас работают по существующим заказам, добавили в компании.
«БСХ бытовые приборы» производит в России холодильники и стиральные машины. Мощность двух заводов под Санкт-Петербургом, по данным агентства, превышает 1 млн бытовых приборов в год. Также компания продвигает, реализует и предоставляет сервисное обслуживание техники марок, принадлежащих группе BSH: Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.