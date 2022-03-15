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Бизнес

Bosch приостановит производство в Санкт-Петербурге

Ведомости

Немецкая компания Bosch приостановит производство бытовой техники в Санкт-Петербурге в ближайшее время из-за прекращения поставок из Европы, сообщило российское представительство компании.

«БСХ бытовые приборы» сообщает, что поставки бытовой техники и производственных материалов из Европейского Союза в Россию временно приостановлены. В связи с приостановкой поставок заводы в Санкт-Петербурге будут вынуждены временно остановить производство, как только исчерпают существующие запасы производственных материалов, что ожидается в середине марта», — сообщили в компании (цитата по «Интерфаксу»).

Сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжает работу в России, в том числе по обеспечению запчастями, которые не затронула приостановка поставок. Заводы Bosch в Энгельсе сейчас работают по существующим заказам, добавили в компании.

«БСХ бытовые приборы» производит в России холодильники и стиральные машины. Мощность двух заводов под Санкт-Петербургом, по данным агентства, превышает 1 млн бытовых приборов в год. Также компания продвигает, реализует и предоставляет сервисное обслуживание техники марок, принадлежащих группе BSH: Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных