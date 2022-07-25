Россияне назвали главными источниками стресса работу и спецоперацию

Однако только 7% россиян обращались в этом году за профессиональной психологической помощью: 3% из них в последнее время стали делать это чаще. Больше других обращались к психологам респонденты 18-24 лет (15%) и 35-44 лет (11%), а также опрошенные с низким уровнем доходов (10%) и жители Северо-Западного федерального округа (12%). 6% респондентов стали чаще смотреть видео о психологии, а среди опрошенных 18-24 лет такой ответ дали 23%.