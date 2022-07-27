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Главреду The Insider грозит штраф за дискредитацию российской армии

Ведомости

На главного редактора The Insider (включено в реестр СМИ-иноагентов и список нежелательных организаций) Романа Доброхотова (включен в реестр иноагентов) составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского суда.

«В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации") в отношении Доброхотова Р. А.», – говорится в сообщении.

Если Доброхотов будет привлечен к ответственности как физическое лицо, то ему грозит штраф до 50 000 руб., если же как должностное – то до 500 000 руб.

The Insider был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля прошлого года. Позднее в сентябре Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы, сообщала его адвокат Юлия Кузнецова. По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек российско-украинскую границу в Воронежской области. Накануне Минюст включил The Insider, Bellingcat Ltd (признан СМИ-иноагентом), Stichting Bellingcat (признан СМИ-иноагентом) в список нежелательных организаций.

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Ранее по теме: Минюст включил Bellingcat и The Insider в список нежелательных организаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных