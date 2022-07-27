Главреду The Insider грозит штраф за дискредитацию российской армии
На главного редактора The Insider (включено в реестр СМИ-иноагентов и список нежелательных организаций) Романа Доброхотова (включен в реестр иноагентов) составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского суда.
«В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации") в отношении Доброхотова Р. А.», – говорится в сообщении.
Если Доброхотов будет привлечен к ответственности как физическое лицо, то ему грозит штраф до 50 000 руб., если же как должностное – то до 500 000 руб.
The Insider был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля прошлого года. Позднее в сентябре Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы, сообщала его адвокат Юлия Кузнецова. По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек российско-украинскую границу в Воронежской области. Накануне Минюст включил The Insider, Bellingcat Ltd (признан СМИ-иноагентом), Stichting Bellingcat (признан СМИ-иноагентом) в список нежелательных организаций.
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