Главреду The Insider грозит штраф за дискредитацию российской армии

The Insider был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля прошлого года. Позднее в сентябре Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы, сообщала его адвокат Юлия Кузнецова. По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек российско-украинскую границу в Воронежской области. Накануне Минюст включил The Insider, Bellingcat Ltd (признан СМИ-иноагентом), Stichting Bellingcat (признан СМИ-иноагентом) в список нежелательных организаций.