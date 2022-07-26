Минюст включил Bellingcat и The Insider в список нежелательных организаций
Министерство юстиции России добавило в перечень нежелательных организаций Bellingcat Ltd (признан СМИ-иноагентом), Stichting Bellingcat (признан СМИ-иноагентом), The Insider (признан СМИ-иноагентом), а также чешский «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute), сообщает пресс-служба ведомства.
«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 13 июля 2022 г.», — говорится в сообщении ведомства.
15 июля Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat, The Insider и CEELI Institute на территории страны. Такое решение было принято ведомством по результатам изучения поступивших материалов. В ведомстве пояснили, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация была направлена в Минюст для включения в соответствующий список.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.