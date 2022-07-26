Минюст включил Bellingcat и The Insider в список нежелательных организаций

15 июля Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat, The Insider и CEELI Institute на территории страны. Такое решение было принято ведомством по результатам изучения поступивших материалов. В ведомстве пояснили, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация была направлена в Минюст для включения в соответствующий список.