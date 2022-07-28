Газета
Общество

В Госдуме предложили ввести туристический сбор по всей России

Ведомости

Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры направил на предоставление отзывов в регионе законопроект о туристическом сборе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на туристическом рынке.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак уточнил, что пока что не получал итоговый текст законопроекта, однако участвовал в обсуждении инициативы. По его словам, идея заключается в том, чтобы позволить каждому региону вводить платеж в размере 100 руб. в сутки, который будет взиматься начиная со второго дня проживания. Министр уточнил, что «правило вторых суток» поможет исключить тех, кто приезжает в другой регион по работе. По задумке, тратиться деньги должны на развитие туристической инфраструктуры.

По словам члена комитета Алексея Черняка, туристический сбор поддержали уже в 18 регионах. Ермак же отметил, что Калининградская область заинтересована в реализации этой инициативы с 2023-2024 гг., когда «экономическая ситуация стабилизируется и появится нормативная база».

Источник, близкий к минтуризма Башкирии, также подтвердил получение документа. Однако отметил, что законопроект вызывает споры. По его словам, дополнительная нагрузка на туристов не в курортном регионе может уменьшить количество желающих посетить республику. 

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников считает, что отельеры воспримут туристический сбор скорее негативно. По его словам, на 10–50 руб. курортного сбора приходится 200 руб. расходов бизнеса на получение и обработку этих средств. Он уточнил, что деловое сообщество пока что не подключилось к обсуждению инициативы. 

Отмечается, что на разработку нового законопроекта депутатов воодушевил опыт с курортным сбором в трех регионах. Этот эксперимент идет в России с 2018 г. Курортный сбор платят при заселении в гостиницы туристы. Вводить его сейчас могут власти Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. Правом пока воспользовались три последних субъекта. По данным комитета Госдумы по туризму, за 2018–2021 гг. курортный сбор принес властям Алтайского края 115,6 млн руб., Ставропольского — 904,5 млн руб., Краснодарского — 538,1 млн руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных