В Госдуме предложили ввести туристический сбор по всей России
Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры направил на предоставление отзывов в регионе законопроект о туристическом сборе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на туристическом рынке.
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак уточнил, что пока что не получал итоговый текст законопроекта, однако участвовал в обсуждении инициативы. По его словам, идея заключается в том, чтобы позволить каждому региону вводить платеж в размере 100 руб. в сутки, который будет взиматься начиная со второго дня проживания. Министр уточнил, что «правило вторых суток» поможет исключить тех, кто приезжает в другой регион по работе. По задумке, тратиться деньги должны на развитие туристической инфраструктуры.
По словам члена комитета Алексея Черняка, туристический сбор поддержали уже в 18 регионах. Ермак же отметил, что Калининградская область заинтересована в реализации этой инициативы с 2023-2024 гг., когда «экономическая ситуация стабилизируется и появится нормативная база».
Источник, близкий к минтуризма Башкирии, также подтвердил получение документа. Однако отметил, что законопроект вызывает споры. По его словам, дополнительная нагрузка на туристов не в курортном регионе может уменьшить количество желающих посетить республику.
Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников считает, что отельеры воспримут туристический сбор скорее негативно. По его словам, на 10–50 руб. курортного сбора приходится 200 руб. расходов бизнеса на получение и обработку этих средств. Он уточнил, что деловое сообщество пока что не подключилось к обсуждению инициативы.
Отмечается, что на разработку нового законопроекта депутатов воодушевил опыт с курортным сбором в трех регионах. Этот эксперимент идет в России с 2018 г. Курортный сбор платят при заселении в гостиницы туристы. Вводить его сейчас могут власти Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. Правом пока воспользовались три последних субъекта. По данным комитета Госдумы по туризму, за 2018–2021 гг. курортный сбор принес властям Алтайского края 115,6 млн руб., Ставропольского — 904,5 млн руб., Краснодарского — 538,1 млн руб.
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