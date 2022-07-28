В Госдуме предложили ввести туристический сбор по всей России

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак уточнил, что пока что не получал итоговый текст законопроекта, однако участвовал в обсуждении инициативы. По его словам, идея заключается в том, чтобы позволить каждому региону вводить платеж в размере 100 руб. в сутки, который будет взиматься начиная со второго дня проживания. Министр уточнил, что «правило вторых суток» поможет исключить тех, кто приезжает в другой регион по работе. По задумке, тратиться деньги должны на развитие туристической инфраструктуры.