МЧС предупредило о ливне и грозе в Москве 28 июля

25 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней на территории европейской части России установится температура в 25-30 градусов. В Москве к выходным похолодает до 21-23 градусов, а до этого ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов и кратковременными дождями.