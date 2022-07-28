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МЧС предупредило о ливне и грозе в Москве 28 июля

Ведомости

В Москве с 12:00 и до конца дня 28 июля ожидается ливень, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, сообщило ГУ МЧС по Москве со ссылкой на данные Росгидромета.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 с сохранением до конца суток 28 июля в г. Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с», — рассказали в министерстве.

В пресс-службе МЧС рекомендовали при управлении автомобилем снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди едущих машин, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

25 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней на территории европейской части России установится температура в 25-30 градусов. В Москве к выходным похолодает до 21-23 градусов, а до этого ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов и кратковременными дождями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных