МЧС предупредило о ливне и грозе в Москве 28 июля
В Москве с 12:00 и до конца дня 28 июля ожидается ливень, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, сообщило ГУ МЧС по Москве со ссылкой на данные Росгидромета.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 с сохранением до конца суток 28 июля в г. Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с», — рассказали в министерстве.
В пресс-службе МЧС рекомендовали при управлении автомобилем снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди едущих машин, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
25 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней на территории европейской части России установится температура в 25-30 градусов. В Москве к выходным похолодает до 21-23 градусов, а до этого ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов и кратковременными дождями.
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