Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Заболеваемость коронавирусом в России растет, однако число госпитализаций резко не изменилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
«Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача — организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией», — отметила Голикова.
Она напомнила, что COVID-19 в основном протекает в легкой форме и схож по течению с ОРВИ, однако может вызвать различные осложнения. Голикова призвала россиян бережно относиться к своему здоровью, обращаться ко врачу при первых признаках простуды и своевременно делать прививки от коронавируса.
Заболеваемость COVID-19 в России растет с 28 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что это происходит на фоне распространения новых, более заразных подвидов коронавируса. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне, и призвали людей из групп риска начать носить маски и пройти ревакцинацию.
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