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Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России растет, однако число госпитализаций резко не изменилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача — организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией», — отметила Голикова.

Она напомнила, что COVID-19 в основном протекает в легкой форме и схож по течению с ОРВИ, однако может вызвать различные осложнения. Голикова призвала россиян бережно относиться к своему здоровью, обращаться ко врачу при первых признаках простуды и своевременно делать прививки от коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в России растет с 28 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что это происходит на фоне распространения новых, более заразных подвидов коронавируса. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне, и призвали людей из групп риска начать носить маски и пройти ревакцинацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных