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Голикова поручила разработать программу сопровождения выпускников детских домов

Ведомости

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минпросвещения совместно с Минтрудом подготовить программу сопровождения выпускников детских домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол поручений вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве. 

«Рекомендовать Минпросвещения России (С. С. Кравцов) при участии Минтруда России (А. О. Котяков), МВД России (В. А. Колокольцев) и иных заинтересованных министерств и ведомств разработать программу сопровождения выпускников детских домов и интернатов», — говорится в документе. Отмечается, что программа сопровождения будет действовать в течение пяти лет после выпуска сирот из учреждения.

Голикова отметила, что проект поможет выпускникам детдомов социализироваться и адаптироваться к жизни вне учреждения. Выполнить поручение ведомства должны до 1 июля 2023 г. 

Вице-премьер также дала задание членам и экспертам секций совета «Семья, материнство и детство» подготовить меры стимулирования детей-сирот к раннему поиску работу и помощи в трудоустройстве. 

Кроме того, до 1 октября министр просвещения Сергей Кравцов вместе с МВД, Минтруда и другими заинтересованными ведомствами должны изучить вопрос о создании единой базы лиц, ранее лишенных родительских прав и вновь ставших родителями. Осенью ведомствам предстоит доложить совету, нужна ли реализация данной инициативы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных