Голикова поручила разработать программу сопровождения выпускников детских домов

«Рекомендовать Минпросвещения России (С. С. Кравцов) при участии Минтруда России (А. О. Котяков), МВД России (В. А. Колокольцев) и иных заинтересованных министерств и ведомств разработать программу сопровождения выпускников детских домов и интернатов», — говорится в документе. Отмечается, что программа сопровождения будет действовать в течение пяти лет после выпуска сирот из учреждения.