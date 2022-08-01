Голикова поручила разработать программу сопровождения выпускников детских домов
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минпросвещения совместно с Минтрудом подготовить программу сопровождения выпускников детских домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол поручений вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.
«Рекомендовать Минпросвещения России (С. С. Кравцов) при участии Минтруда России (А. О. Котяков), МВД России (В. А. Колокольцев) и иных заинтересованных министерств и ведомств разработать программу сопровождения выпускников детских домов и интернатов», — говорится в документе. Отмечается, что программа сопровождения будет действовать в течение пяти лет после выпуска сирот из учреждения.
Голикова отметила, что проект поможет выпускникам детдомов социализироваться и адаптироваться к жизни вне учреждения. Выполнить поручение ведомства должны до 1 июля 2023 г.
Вице-премьер также дала задание членам и экспертам секций совета «Семья, материнство и детство» подготовить меры стимулирования детей-сирот к раннему поиску работу и помощи в трудоустройстве.
Кроме того, до 1 октября министр просвещения Сергей Кравцов вместе с МВД, Минтруда и другими заинтересованными ведомствами должны изучить вопрос о создании единой базы лиц, ранее лишенных родительских прав и вновь ставших родителями. Осенью ведомствам предстоит доложить совету, нужна ли реализация данной инициативы.
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