Росгвардия сообщила об уничтожении 13 операторов беспилотников ВСУ в ЛНР
В Луганской Народной Республике были зафиксированы и уничтожены 13 операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Росгвардии. Отмечается, что по ним был нанесен огонь из артиллерии.
Также в сообщении сказано что, росгвардейцы смогли изъять 14 гранатометов иностранного производства, в числе которых польский PG-7GM и 84 мм ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS. Также были изъяты два ПЗРК, огнемёт производства США — M136A1, семь ПТУР «ФАГОТ», «КОРНЕТ», а также различные боеприпасы. Все это было найдено в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целью которой стала денацификация, демилитаризация и «освобождение» ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Шойгу отмечал, что был установлен полный контроль над Лисичанском и близлежайшими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
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