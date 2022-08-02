Росгвардия сообщила об уничтожении 13 операторов беспилотников ВСУ в ЛНР

Также в сообщении сказано что, росгвардейцы смогли изъять 14 гранатометов иностранного производства, в числе которых польский PG-7GM и 84 мм ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS. Также были изъяты два ПЗРК, огнемёт производства США — M136A1, семь ПТУР «ФАГОТ», «КОРНЕТ», а также различные боеприпасы. Все это было найдено в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР.