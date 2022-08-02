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Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу до десяти лет

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам продлевать срок прохождения военной службы в ВСУ сразу на десять лет, следует из опубликованного документа на сайте главы государства.

«Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от года до десяти лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе», – цитирует указ «РИА Новости».

Помимо этого указом вводится и предоставление ежегодных отпусков для иностранных военнослужащих. Так, при выслуге менее десяти лет продолжительность отпуска составит 30 календарных дней, а, например, при выслуге более 20 лет – 45 дней.

Ранее в июне Минобороны опубликовало данные по численности иностранных наемников на Украине. По данным ведомства, больше всего наемников прибыло в страну из Польши – 1831, Канады – 601, США – 530, Румынии – 504 и Великобритании – 422. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наемники из Нигерии — 85 и ЮАР — 25. Всего в страну, по данным ведомства, приехали около 7 тыс. иностранных наемников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных