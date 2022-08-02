Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу до десяти лет
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам продлевать срок прохождения военной службы в ВСУ сразу на десять лет, следует из опубликованного документа на сайте главы государства.
«Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от года до десяти лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе», – цитирует указ «РИА Новости».
Помимо этого указом вводится и предоставление ежегодных отпусков для иностранных военнослужащих. Так, при выслуге менее десяти лет продолжительность отпуска составит 30 календарных дней, а, например, при выслуге более 20 лет – 45 дней.
Ранее в июне Минобороны опубликовало данные по численности иностранных наемников на Украине. По данным ведомства, больше всего наемников прибыло в страну из Польши – 1831, Канады – 601, США – 530, Румынии – 504 и Великобритании – 422. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наемники из Нигерии — 85 и ЮАР — 25. Всего в страну, по данным ведомства, приехали около 7 тыс. иностранных наемников.
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