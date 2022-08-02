Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу до десяти лет

Ранее в июне Минобороны опубликовало данные по численности иностранных наемников на Украине. По данным ведомства, больше всего наемников прибыло в страну из Польши – 1831, Канады – 601, США – 530, Румынии – 504 и Великобритании – 422. Из Азии наибольшее количество человек прибыло из Грузии — 355 и Сирии — 200. С африканского континента на Украину прибыли наемники из Нигерии — 85 и ЮАР — 25. Всего в страну, по данным ведомства, приехали около 7 тыс. иностранных наемников.