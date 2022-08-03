Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 11 августа

Вместе с тем 11 аэропортов остаются закрытыми уже более пяти месяцев. 1 августа Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер их поддержки на III квартал 2022 г. Ведомство просит выплатить южным аэропортам России дополнительные 2,4 млрд руб. До этого правительство уже выделяло 3,1 млрд руб. В мае этого года аэропортам были перечислены субсидии на сумму 1,3 млрд руб. за март и апрель. Следующая выплата за май и июнь запланирована на август.