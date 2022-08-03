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«РИА Новости»: ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде

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Следователь смягчил меру пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау, которого обвиняют в причастности к мошенничеству. Вместо домашнего ареста Мау отпустили под подписку о невыезде, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу», — рассказал собеседник агентства. Ту же информацию привел источник ТАСС. При этом адвокат Мау Алексей Дудник не смог подтвердить или опровергнуть эти сведения.

Накануне появилась информация, что МВД направило в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста Мау. Позже в среду в суде заявили, что следователь не отзывал данное ходатайство. Там подтвердили получение документа. Согласно ему, следствие просит продлить меру пресечения до 7 ноября. Заседание запланировано на 5 августа в 12:00 мск.

Ранее суд оставил ректора РАНХиГС под домашним арестом до 7 августа. Владимира Мау обвиняют в причастности к мошенничеству в особо крупном размере по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. 

По информации ТАСС, Мау предъявляют два эпизода дела о мошенничестве. По одному из них ущерб составляет 1 млн руб, а по другому — 20 млн руб. Отмечается, что следователи также намерены обвинить его по третьему эпизоду, ущерб по которому составляет 20 млн руб. Мау может грозить до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных