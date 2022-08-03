«РИА Новости»: ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде

По информации ТАСС, Мау предъявляют два эпизода дела о мошенничестве. По одному из них ущерб составляет 1 млн руб, а по другому — 20 млн руб. Отмечается, что следователи также намерены обвинить его по третьему эпизоду, ущерб по которому составляет 20 млн руб. Мау может грозить до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК).