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Следователь сообщил, что ректор «Шанинки» признал вину

Ведомости

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя на заседании Тверского суда.

«Признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сказал он.

Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко заявил РБК, что его подзащитный «занимал и занимает конструктивную позицию по делу». Он отметил, что не может разглашать детали предварительного следствия.

Зуев проходит по делу экс-замглавы Минпросвещения, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Оно касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». Следствие полагает, что деньги были похищены, субподрядчиком выступала «Шанинка».

Второе уголовное дело против Раковой касается в хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в университет. Следствие считает, что Зуев вступил в преступный сговор с Раковой, а также с экс-замглавы ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС. Они фиктивно устроили 12 сотрудников Минпросвещения на должности сотрудников института. Результатом стал ущерб учебному заведению на 20 млн руб.

Зуева задержали в середине октября прошлого года и поместили под домашний арест. Вскоре после ареста Зуев перенес операцию на сердце. Уже после, в середине ноября, суд постановил заключить его под стражу в СИЗО. С тех пор следствие неоднократно просило суд освободить ректора из СИЗО. Суд освобождать Зуева из СИЗО отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных