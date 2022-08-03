Следователь сообщил, что ректор «Шанинки» признал вину

Второе уголовное дело против Раковой касается в хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в университет. Следствие считает, что Зуев вступил в преступный сговор с Раковой, а также с экс-замглавы ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС. Они фиктивно устроили 12 сотрудников Минпросвещения на должности сотрудников института. Результатом стал ущерб учебному заведению на 20 млн руб.