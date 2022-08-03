Следователь сообщил, что ректор «Шанинки» признал вину
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя на заседании Тверского суда.
«Признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сказал он.
Зуев проходит по делу экс-замглавы Минпросвещения, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Оно касается выделения 21 млн руб. Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». Следствие полагает, что деньги были похищены, субподрядчиком выступала «Шанинка».
Второе уголовное дело против Раковой касается в хищения средств у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в университет. Следствие считает, что Зуев вступил в преступный сговор с Раковой, а также с экс-замглавы ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС. Они фиктивно устроили 12 сотрудников Минпросвещения на должности сотрудников института. Результатом стал ущерб учебному заведению на 20 млн руб.
Зуева задержали в середине октября прошлого года и поместили под домашний арест. Вскоре после ареста Зуев перенес операцию на сердце. Уже после, в середине ноября, суд постановил заключить его под стражу в СИЗО. С тех пор следствие неоднократно просило суд освободить ректора из СИЗО. Суд освобождать Зуева из СИЗО отказался.
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