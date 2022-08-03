Минобрнауки планирует сократить обучение в магистратуре до года по ряду специальностей

Министр считает, что одного года будет «вполне достаточно» для того, чтобы усовершенствовать навыки специалиста и дать ему знания. Фальков добавил, что в середине сентября ведомство планирует опубликовать предложения по обновлению российской системы образования. По его словам, оно может быть запущено уже в следующем учебном году.