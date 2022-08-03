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Минобрнауки планирует сократить обучение в магистратуре до года по ряду специальностей

Ведомости

Минобрнауки хочет сократить сроки обучения в магистратуре по некоторым специальностям до одного года. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что инициативу поддерживают не только представители власти и университетов, но и работодатели. «Это большая потребность у работодателей по ряду, допустим, инженерных магистратур, по ряду магистратур в области информационных технологий сократить нормативные сроки обучения, потому что сегодня все-таки два года — это зачастую много», — пояснил Фальков. 

Министр считает, что одного года будет «вполне достаточно» для того, чтобы усовершенствовать навыки специалиста и дать ему знания. Фальков добавил, что в середине сентября ведомство планирует опубликовать предложения по обновлению российской системы образования. По его словам, оно может быть запущено уже в следующем учебном году.

При этом Фальков добавил, что перестроиться с Болонской системы не получится «в одночасье». Он отметил, что этот процесс займет долгие годы. 

В конце мая 2022 г. стало известно, что Минобрнауки займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской. Фальков заявил, что к Болонской системе следует относиться как «к прожитому этапу». Позже министр уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас.

Фальков отметил, что отдельное внимание следует уделить магистратуре. По его словам, после бакалавриата студенты ожидают от программы новых задач, но на деле обучение не слишком отличается от предыдущих четырех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных