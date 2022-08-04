Урологический препарат для детей «Дриптан» вернется в Россию не раньше весны 2023 года

До этого Abbott проинформировала Росздравнадзор, что поставок лекарства в Россию не будет до второго квартала 2023 года. Глава надзорного ведомства Алла Самойлова пояснила, что компании нужно провести «дополнительные испытания данной серии препарата на соответствие требованиям нормативной документации по показателю "Родственные примеси"». По данным Росздравнадзора, по состоянию на 1 августа 2022 года в российских аптеках есть 18,8 упаковок «Дриптана».