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Общество

Урологический препарат для детей «Дриптан» вернется в Россию не раньше весны 2023 года

Ведомости

Ввоз в Россию урологического препарата «Дриптан» (оксибутинин) приостановлен до весны 2023 г. Об этом, как сообщает «Коммерсантъ», компания-производитель лекарства Abbott предупредила Росздравнадзор. 

«Дриптан» применяется для лечения внутрипузырной гипертензии (повышенного давления в мочевом пузыре). Это единственный препарат, который разрешен по инструкции пациентам младше 14 лет. По оценке детского уролога-андролога, члена консилиума Spina Bifida университетской клиники СПбГУ Анны Щедриной, речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч пациентов.  

В июле лекарство пропало из аптек в 14 регионах России: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Тульской, Смоленской, Владимирской, Ростовской областях, а также Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Чечне, Ингушетии и Татарстане. Об этом заявила основатель фонда помощи детям с врожденным расщеплением позвоночника (spina bifida) «Спина бифида» Инна Инюшкина. 

В Abbott пояснили, что перебои связаны с «обновлением производственных процессов». Подчеркивается, что санкции против России не имеют отношения к возникшей проблеме. «Мы работаем над тем, чтобы возобновить поставки в максимально возможно короткие сроки, чтобы продолжать обеспечивать потребности пациентов»,— рассказали в компании.

До этого Abbott проинформировала Росздравнадзор, что поставок лекарства в Россию не будет до второго квартала 2023 года. Глава надзорного ведомства Алла Самойлова пояснила, что компании нужно провести «дополнительные испытания данной серии препарата на соответствие требованиям нормативной документации по показателю "Родственные примеси"». По данным Росздравнадзора, по состоянию на 1 августа 2022 года в российских аптеках есть 18,8 упаковок «Дриптана».

После начала спецоперации России на Украине Abbott приостановила инвестиции, а также развитие бизнеса в РФ. Однако от основной деятельности на территории страны компания не отказалась. По данным «Коммерсанта», Abbott не вывела из России ни один другой препарат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных