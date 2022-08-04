Урологический препарат для детей «Дриптан» вернется в Россию не раньше весны 2023 года
Ввоз в Россию урологического препарата «Дриптан» (оксибутинин) приостановлен до весны 2023 г. Об этом, как сообщает «Коммерсантъ», компания-производитель лекарства Abbott предупредила Росздравнадзор.
«Дриптан» применяется для лечения внутрипузырной гипертензии (повышенного давления в мочевом пузыре). Это единственный препарат, который разрешен по инструкции пациентам младше 14 лет. По оценке детского уролога-андролога, члена консилиума Spina Bifida университетской клиники СПбГУ Анны Щедриной, речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч пациентов.
В июле лекарство пропало из аптек в 14 регионах России: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Тульской, Смоленской, Владимирской, Ростовской областях, а также Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Чечне, Ингушетии и Татарстане. Об этом заявила основатель фонда помощи детям с врожденным расщеплением позвоночника (spina bifida) «Спина бифида» Инна Инюшкина.
В Abbott пояснили, что перебои связаны с «обновлением производственных процессов». Подчеркивается, что санкции против России не имеют отношения к возникшей проблеме. «Мы работаем над тем, чтобы возобновить поставки в максимально возможно короткие сроки, чтобы продолжать обеспечивать потребности пациентов»,— рассказали в компании.
До этого Abbott проинформировала Росздравнадзор, что поставок лекарства в Россию не будет до второго квартала 2023 года. Глава надзорного ведомства Алла Самойлова пояснила, что компании нужно провести «дополнительные испытания данной серии препарата на соответствие требованиям нормативной документации по показателю "Родственные примеси"». По данным Росздравнадзора, по состоянию на 1 августа 2022 года в российских аптеках есть 18,8 упаковок «Дриптана».
После начала спецоперации России на Украине Abbott приостановила инвестиции, а также развитие бизнеса в РФ. Однако от основной деятельности на территории страны компания не отказалась. По данным «Коммерсанта», Abbott не вывела из России ни один другой препарат.
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