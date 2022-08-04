В России впервые с апреля за сутки выявили более 17 000 случаев COVID-19

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам из уязвимых категорий носить маски в общественным местах и транспорте. В ведомстве пояснили, что новые подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта». Тем не менее инфекция по-прежнему может вызывать осложнения у наиболее незащищенных граждан.