В России впервые с апреля за сутки выявили более 17 000 случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 17 126 случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Число заболевших стало максимальным со 2 апреля, когда зафиксировали 17 949 заболевших.
Также за последние 24 часа было госпитализировано 1916 человек, еще 9 752 пациентов выздоровели от COVID-19. Скончались 44 человека.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 653 867 случаев коронавируса. 18 010 066 человека вылечились от болезни, а 382 604 — умерли.
Наибольшее число случаев заражения зарегистрировали в Москве. За сутки в российской столице выявили 5973 случая заболевания COVID-19. При этом 3690 пациентов выздоровели, 290 — были госпитализированы, а 10 — умерли.
За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следует Санкт-Петербург — 1814, Московская область — 1742, Ростовская область — 373, Ленинградская область — 372, Краснодарский край — 327.
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в России в течение последнего месяца. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно получает отчеты о ситуации с ковидом в стране. Представитель Кремля назвал динамику заболеваемости «тревожной» и не исключил возвращения мер борьбы с коронавирусом.
Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам из уязвимых категорий носить маски в общественным местах и транспорте. В ведомстве пояснили, что новые подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта». Тем не менее инфекция по-прежнему может вызывать осложнения у наиболее незащищенных граждан.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса