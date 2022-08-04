ВЦИОМ: 88% россиян регулярно испытывают усталость

Несмотря на высокий процент страдающих от усталости, россияне скорее ощущают себя младше своего фактического возраста, говорят эксперты. Только 14% респондентов готовы назвать себя людьми старшего возраста, и лишь 8% — пожилыми. Тогда как 35% считают себя представителями молодого поколения, а еще 44% относят себя к гражданам средних лет.