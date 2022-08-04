ВЦИОМ: 88% россиян регулярно испытывают усталость
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного теме усталости. Согласно ему, 88% россиян регулярно сталкиваются с упадком сил.
Самый высокий показатель отмечается в возрастной группе от 18 до 34 лет — таких 96-97%. Ежедневно усталость испытывают 31% опрошенных. При этом женщины чаще чувствуют себя измотанными, нежели мужчины (34% против 27%). Аналитики объясняют это тем, что женщины, как правило, вынуждены совмещать работу, быт и воспитание детей.
Несмотря на высокий процент страдающих от усталости, россияне скорее ощущают себя младше своего фактического возраста, говорят эксперты. Только 14% респондентов готовы назвать себя людьми старшего возраста, и лишь 8% — пожилыми. Тогда как 35% считают себя представителями молодого поколения, а еще 44% относят себя к гражданам средних лет.
Также аналитики выяснили основные причины усталости россиян. Главной «виновницей» упадка сил респонденты назвали свою работу. Так, 30% пожаловались на нервную и ответственную деятельность, еще 27% устают от физического труда. Вторую строку занимает избыток психологически тяжелых ситуаций (27%), а третью — дача и огород (24%). Еще 18% устают от семьи и детей.
Респонденты отметили, что чаще всего восстанавливают силы с помощью сна, медитации, отпуска и других пассивных практик (48%). 12% предпочитают переключаться на занятия, которые могут разгрузить мозг: просмотр телевизора, чтение, музыка и др. Черпают энергию в спорте 10% опрошенных, а еще 8% любят поболтать с окружающими.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о любимых занятиях россиян в свободное время. Согласно ему, 67% опрошенных любят поспать на досуге. Однако самым популярным занятием стали прогулки на свежем воздухе (87%). Второе место заняло приготовление еды (73%). А третью строчку разделили сразу два вида досуга: 70% россиян любят предаваться мечтам и еще стольким же нравится оставаться наедине с собой.
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