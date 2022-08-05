Эфиопия с 23 августа возобновит авиасообщение с Россией
Эфиопия с 23 августа возобновляет прямое авиасообщение с Россией. Об этом рассказал посол страны Алемайеху Тегену, передает агентство «РИА Новости».
«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», — уточнил Тегену.
Он напомнил, что ранее прямые рейсы между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой прекратились из-за пандемии. Посол считает, что возобновление авиасообщения спровоцирует всплеск интереса со стороны российских туристов.
Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила рейсы в Россию в середине марта этого года. Причина не уточнялась. Тогда Ассоциация туроператоров со ссылкой на авиаперевозчика отмечала, что полеты возобновятся в середине апреля.
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