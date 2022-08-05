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Эфиопия с 23 августа возобновит авиасообщение с Россией

Ведомости

Эфиопия с 23 августа возобновляет прямое авиасообщение с Россией. Об этом рассказал посол страны Алемайеху Тегену, передает агентство «РИА Новости». 

«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», — уточнил Тегену. 

Он напомнил, что ранее прямые рейсы между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой прекратились из-за пандемии. Посол считает, что возобновление авиасообщения спровоцирует всплеск интереса со стороны российских туристов.

Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила рейсы в Россию в середине марта этого года. Причина не уточнялась. Тогда Ассоциация туроператоров со ссылкой на авиаперевозчика отмечала, что полеты возобновятся в середине апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных