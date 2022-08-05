Российский бизнесмен Абрамов подал в суд на МИД Австралии из-за санкций

По словам адвоката бизнесмена, он требует снять с него санкции, которые были введены Австралией в середине апреля. Тогда в список попали 67 российских бизнесмена. По словам Марис Пейн, которая тогда занимала пост министра иностранных дел (она ушла в отставку 22 мая 2022 г., сейчас пост главы МИД занимает Пенни Вонг), под санкции попадают бизнесмены и олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину и поддерживающие специальную военную операцию на территории Украины. Однако защита настаивает, что Абрамов никогда не был приближенным лицом президента.