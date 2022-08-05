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Российский бизнесмен Абрамов подал в суд на МИД Австралии из-за санкций

Ведомости

Российский бизнесмен Александр Абрамов, партнер Романа Абрамовича по горно-металлургическому холдингу Evraz (ему принадлежит 19,32% акций), подал в суд на министра иностранных дел Австралии, сообщив, что введенные в отношении него санкции наносят ущерб его репутации и приводят к финансовым потерям, передает газета The Canberra Times. 

По словам адвоката бизнесмена, он требует снять с него санкции, которые были введены Австралией в середине апреля. Тогда в список попали 67 российских бизнесмена. По словам Марис Пейн, которая тогда занимала пост министра иностранных дел (она ушла в отставку 22 мая 2022 г., сейчас пост главы МИД занимает Пенни Вонг), под санкции попадают бизнесмены и олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину и поддерживающие специальную военную операцию на территории Украины. Однако защита настаивает, что Абрамов никогда не был приближенным лицом президента.

Отвечать по этому иску будет действующая глава МИД Австралии Пенни Вонг, которая была назначена на должность 23 мая 2022 г. Публичные заявления бывшего министра будут заслушаны в суде в качестве объяснений причин, по которым Абрамов был помещен в санкционный список. Ожидается, что слушание продолжится 26 августа в закрытом режиме. 

Александр Абрамов входит в топ-25 богатейших россиян, по версии Forbes. Согласно рейтингу за 2022 г., его состояние оценивается в $5,5 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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