Бросившей в мэра ботинок жительнице Сахалина дали квартиру

Накануне в региональных СМИ появилось видео со встречи Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. В нем женщина пытается обратить внимание губернатора на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова.