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Бросившей в мэра ботинок жительнице Сахалина дали квартиру

Ведомости

Жительница Углегорска Людмила Аникеева, которая из-за проблем с переселением из ветхого жилья бросила ботинок в мэра города Дмитрия Цуканова, получила квартиру в течение суток после инцидента, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на своей странице во «ВКонтакте».

«Вчера на встрече с жителями Углегорского района я увидел, что местная администрация не слышит людей и не решает их проблемы. В особенности это касается важнейшего вопроса переселения из аварийного жилья. Такое отношение со стороны власти к жителям недопустимо», — написал Лимаренко.

По его словам, Аникеевой и ее семье выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда. Все необходимые документы мэр города уже подписал, добавил глава региона.

Накануне в региональных СМИ появилось видео со встречи Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. В нем женщина пытается обратить внимание губернатора на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных