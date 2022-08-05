Бросившей в мэра ботинок жительнице Сахалина дали квартиру
Жительница Углегорска Людмила Аникеева, которая из-за проблем с переселением из ветхого жилья бросила ботинок в мэра города Дмитрия Цуканова, получила квартиру в течение суток после инцидента, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на своей странице во «ВКонтакте».
«Вчера на встрече с жителями Углегорского района я увидел, что местная администрация не слышит людей и не решает их проблемы. В особенности это касается важнейшего вопроса переселения из аварийного жилья. Такое отношение со стороны власти к жителям недопустимо», — написал Лимаренко.
По его словам, Аникеевой и ее семье выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда. Все необходимые документы мэр города уже подписал, добавил глава региона.
Накануне в региональных СМИ появилось видео со встречи Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. В нем женщина пытается обратить внимание губернатора на условия, в которых приходится жить ее семье, и в качестве доказательства демонстрирует обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме. Затем она бросает ботинок в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова.
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