В Россию с территории Донбасса и Украины прибыло более 3,2 млн беженцев

24 февраля Россия начала специальную военную операцию, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. После начала спецоперации Украину покинуло порядка 10,3 млн беженцев, при этом в Европу уехало примерно 6,3 млн человек, следует из данных портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего беженцев перебрались в Польшу — около 5,1 млн человек.