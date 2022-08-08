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В Россию с территории Донбасса и Украины прибыло более 3,2 млн беженцев

Ведомости

Число беженцев, прибывших в Россию после начала специальной военной операции на Украине, с территорий Донбасса и Украины превысило 3,2 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отмечает, что только половина всех этих беженцев прибыли с территорий ЛНР и ДНР. Также он уточнил, что среди этого числа около 507 000 детей.

Помимо этого, источник в силовых структурах ТАСС рассказал, что беженцам была оказана единовременная помощь на общую сумму более 9 млрд руб. «Общий размер выплат единовременной материальной помощи беженцам из Донбасса превысил 6,2 млрд руб. Такая же помощь по 10 000 руб. на человека оказана на пострадавших от боевых действий территориях на общую сумму более 2,9 млрд руб.», — заявил он.

4 августа председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал, что необходимо создать базу данных со сведениями о людях, прибывших в Россию с территорий, где проводится спецоперация. Он убежден, что это даст возможность более оперативно разыскивать граждан и обеспечивать воссоединение семей.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. После начала спецоперации Украину покинуло порядка 10,3 млн беженцев, при этом в Европу уехало примерно 6,3 млн человек, следует из данных портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего беженцев перебрались в Польшу — около 5,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных