В Россию с территории Донбасса и Украины прибыло более 3,2 млн беженцев
Число беженцев, прибывших в Россию после начала специальной военной операции на Украине, с территорий Донбасса и Украины превысило 3,2 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Собеседник агентства отмечает, что только половина всех этих беженцев прибыли с территорий ЛНР и ДНР. Также он уточнил, что среди этого числа около 507 000 детей.
Помимо этого, источник в силовых структурах ТАСС рассказал, что беженцам была оказана единовременная помощь на общую сумму более 9 млрд руб. «Общий размер выплат единовременной материальной помощи беженцам из Донбасса превысил 6,2 млрд руб. Такая же помощь по 10 000 руб. на человека оказана на пострадавших от боевых действий территориях на общую сумму более 2,9 млрд руб.», — заявил он.
4 августа председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал, что необходимо создать базу данных со сведениями о людях, прибывших в Россию с территорий, где проводится спецоперация. Он убежден, что это даст возможность более оперативно разыскивать граждан и обеспечивать воссоединение семей.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. После начала спецоперации Украину покинуло порядка 10,3 млн беженцев, при этом в Европу уехало примерно 6,3 млн человек, следует из данных портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего беженцев перебрались в Польшу — около 5,1 млн человек.
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