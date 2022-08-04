Бастрыкин предложил создать базу данных о прибывших с территории СВО

По его словам, этот вопрос обсуждается с профильными ведомствами. Глава СКР также считает, что база должна иметь возможность обмена информацией с компетентными органами Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). При этом Бастрыкин добавил, что в этом вопросе на региональном уровне нужно исключить «бюрократизм, излишний формализм».