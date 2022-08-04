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Бастрыкин предложил создать базу данных о прибывших с территории СВО

Ведомости

Следственный комитет считает необходимым создать базу данных со сведениями о людях, прибывших в Россию с территорий, где проводится спецоперация. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

«Необходимо создать для беженцев информационную платформу по типу "единого окна МФЦ", интегрированную с соответствующими базами данных профильных министерств и ведомств», – сказал он. Бастрыкин считает, что такая база данных даст возможность более оперативно разыскивать граждан и обеспечивать воссоединение семей.

По его словам, этот вопрос обсуждается с профильными ведомствами. Глава СКР также считает, что база должна иметь возможность обмена информацией с компетентными органами Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). При этом Бастрыкин добавил, что в этом вопросе на региональном уровне нужно исключить «бюрократизм, излишний формализм».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных