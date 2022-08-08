«Би-2» опровергли информацию об отъезде из России
Группа «Би-2» опровергла сообщения об отъезде из России. Возникшие слухи музыканты прокомментировали в официальном Telegram-канале коллектива.
«Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы “тайно и спешно покинули страну”. Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — говорится в публикации. Сообщение музыканты дополнили фотографиями с отдыха.
Накануне портал TVCenter.ru сообщил, что участники группы «поспешно покинули» Россию из-за проблем с концертной деятельностью.
С весны было сорвано несколько выступлений коллектива. В конце апреля «Би-2» отменили концерт в Омске. По словам участников группы, организаторы решили демонтировать часть декораций и не пускали зрителей в зал. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник же заявил, что музыканты отказались выступать на площадке из-за баннера в поддержку президента РФ.
В мае выступление группы также не состоялось в Санкт-Петербурге. После этого «Би-2» объявили о переносе еще семи концертов в рамках летнего тура по России на осень 2022 г. «Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот, мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов», — говорилось в публикации.
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