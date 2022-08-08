«Би-2» опровергли информацию об отъезде из России

В мае выступление группы также не состоялось в Санкт-Петербурге. После этого «Би-2» объявили о переносе еще семи концертов в рамках летнего тура по России на осень 2022 г. «Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот, мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов», — говорилось в публикации.