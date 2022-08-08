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«Би-2» опровергли информацию об отъезде из России

Ведомости

Группа «Би-2» опровергла сообщения об отъезде из России. Возникшие слухи музыканты прокомментировали в официальном Telegram-канале коллектива. 

«Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы “тайно и спешно покинули страну”. Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — говорится в публикации. Сообщение музыканты дополнили фотографиями с отдыха. 

Накануне портал TVCenter.ru сообщил, что участники группы «поспешно покинули» Россию из-за проблем с концертной деятельностью. 

С весны было сорвано несколько выступлений коллектива. В конце апреля «Би-2» отменили концерт в Омске. По словам участников группы, организаторы решили демонтировать часть декораций и не пускали зрителей в зал. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник же заявил, что музыканты отказались выступать на площадке из-за баннера в поддержку президента РФ.

В мае выступление группы также не состоялось в Санкт-Петербурге. После этого «Би-2» объявили о переносе еще семи концертов в рамках летнего тура по России на осень 2022 г. «Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот, мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов», — говорилось в публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных