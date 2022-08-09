Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 17 августа
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России продлили до 17 августа 03:45 мск, об этом сообщается на сайте Росавиации.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении. Ведомство также рекомендовало авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Отмечается, что остальные аэропорты работают штатно.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля, в день начала спецоперации России на территории Украины, и неоднократно продлевался. С тех пор 11 аэропортов на юге России закрыты уже более пяти месяцев. 1 августа Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер их поддержки на III квартал 2022 г. Ведомство попросило выплатить аэропортам дополнительные 2,4 млрд руб. До этого правительство уже выделяло 3,1 млрд руб.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса