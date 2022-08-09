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Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 17 августа

Ведомости

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России продлили до 17 августа 03:45 мск, об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении. Ведомство также рекомендовало авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Отмечается, что остальные аэропорты работают штатно. 

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля, в день начала спецоперации России на территории Украины, и неоднократно продлевался. С тех пор 11 аэропортов на юге России закрыты уже более пяти месяцев. 1 августа Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер их поддержки на III квартал 2022 г. Ведомство попросило выплатить аэропортам дополнительные 2,4 млрд руб. До этого правительство уже выделяло 3,1 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных