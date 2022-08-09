Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 17 августа

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля, в день начала спецоперации России на территории Украины, и неоднократно продлевался. С тех пор 11 аэропортов на юге России закрыты уже более пяти месяцев. 1 августа Росавиация внесла в правительство проект распоряжения о продлении мер их поддержки на III квартал 2022 г. Ведомство попросило выплатить аэропортам дополнительные 2,4 млрд руб. До этого правительство уже выделяло 3,1 млрд руб.