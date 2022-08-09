Песков рассказал об эмоциональной реакции Путина на шоколад «Алешка»
Президент России Владимир Путин эмоционально воспринимает появление таких символов спецоперации, как белгородский мальчик Алешка, изображенный на упаковке шоколада, или бабушка со знаменем Победы, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ну естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов спецоперации, в том числе и президент, конечно», — ответил Песков на вопрос о том, как Путин эмоционально воспринимает такие образы.
Накануне, 8 августа, Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, на которой он подарил главе государства шоколад «Алешка» и рассказал ему историю ребенка по имени Алексей из села Веселая Лопань. «Он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал», — рассказал губернатор. Ребенок прославился в интернете, после чего кондитеры из Старого Оскола выпустили шоколад в его честь.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса