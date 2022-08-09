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Песков рассказал об эмоциональной реакции Путина на шоколад «Алешка»

Ведомости

Президент России Владимир Путин эмоционально воспринимает появление таких символов спецоперации, как белгородский мальчик Алешка, изображенный на упаковке шоколада, или бабушка со знаменем Победы, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Ну естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов спецоперации, в том числе и президент, конечно», — ответил Песков на вопрос о том, как Путин эмоционально воспринимает такие образы.

Накануне, 8 августа, Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, на которой он подарил главе государства шоколад «Алешка» и рассказал ему историю ребенка по имени Алексей из села Веселая Лопань. «Он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал», — рассказал губернатор. Ребенок прославился в интернете, после чего кондитеры из Старого Оскола выпустили шоколад в его честь.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных