Песков рассказал об эмоциональной реакции Путина на шоколад «Алешка»

Накануне, 8 августа, Путин встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, на которой он подарил главе государства шоколад «Алешка» и рассказал ему историю ребенка по имени Алексей из села Веселая Лопань. «Он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал [у дороги] и честь отдавал», — рассказал губернатор. Ребенок прославился в интернете, после чего кондитеры из Старого Оскола выпустили шоколад в его честь.