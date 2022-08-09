В правительстве поддержали запрет на высадку из транспорта инвалидов I группы
Правительственная комиссия поддержала проект закона, запрещающий высаживать из общественного транспорта инвалидов первой группы. Документ подготовлен «Единой Россией», сообщается в официальном Telegram-канале партии.
«Комиссия кабмина поддержала законопроект “Единой России” о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица», — говорится в публикации.
Сейчас инвалида могут заставить покинуть транспорт, если он не может купить билет либо если при нем нет социальной карты. По словам авторов инициативы, новый законопроект «устранит эту несправедливость».
Уточняется, что норма расширит ранее принятый закон о запрете на высадку детей-безбилетников. Сейчас за его нарушение кондуктору, водителю и должностным лицам грозит штраф от 5000 до 30 000 руб.
В конце февраля 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. В марте прошлого года документ вступил в силу.
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