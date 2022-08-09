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Общество

В правительстве поддержали запрет на высадку из транспорта инвалидов I группы

Ведомости

Правительственная комиссия поддержала проект закона, запрещающий высаживать из общественного транспорта инвалидов первой группы. Документ подготовлен «Единой Россией», сообщается в официальном Telegram-канале партии. 

«Комиссия кабмина поддержала законопроект “Единой России” о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица», — говорится в публикации. 

Сейчас инвалида могут заставить покинуть транспорт, если он не может купить билет либо если при нем нет социальной карты. По словам авторов инициативы, новый законопроект «устранит эту несправедливость».

Уточняется, что норма расширит ранее принятый закон о запрете на высадку детей-безбилетников. Сейчас за его нарушение кондуктору, водителю и должностным лицам грозит штраф от 5000 до 30 000 руб.

В конце февраля 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. В марте прошлого года документ вступил в силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных