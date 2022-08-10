Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке увеличилось до 13
Число пострадавших в результате взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму увеличилось до 13, сообщается в Telegram-канале минздрава республики.
«На амбулаторном этапе оказана медицинская помощь 10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение на базе вышеуказанного учреждения», — говорится в сообщении.
В министерстве также пояснили, что двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в больницу Симферополя, после оказания необходимой помощи они были отправлены домой. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что погиб один человек. В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент эта цифра остается неизменной.
Накануне, 9 августа, в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. В Минобороны России объяснили, что причиной стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места происшествия была организована пятикилометровая зона оцепления. Позже в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа.
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