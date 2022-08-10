Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке увеличилось до 13

В министерстве также пояснили, что двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в больницу Симферополя, после оказания необходимой помощи они были отправлены домой. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что погиб один человек. В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент эта цифра остается неизменной.