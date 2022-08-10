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Общество

Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке увеличилось до 13

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Число пострадавших в результате взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму увеличилось до 13, сообщается в Telegram-канале минздрава республики.

«На амбулаторном этапе оказана медицинская помощь 10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение на базе вышеуказанного учреждения», — говорится в сообщении.

В министерстве также пояснили, что двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в больницу Симферополя, после оказания необходимой помощи они были отправлены домой. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что погиб один человек. В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент эта цифра остается неизменной.

Накануне, 9 августа, в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. В Минобороны России объяснили, что причиной стала детонация авиационных боеприпасов. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места происшествия была организована пятикилометровая зона оцепления. Позже в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных