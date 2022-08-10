Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках про армию

В Омске был объявлен в розыск депутат городского совета Дмитрий Петренко за то, что он не явился на слушанья по своему делу о дискредитации ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Куйбышевского райсуда. На Петренко уже выписано постановление о заочном аресте. Заседания суда по делу депутата, на которые он не явился, прошли 8 и 9 августа. Собеседники газеты отметили, что Петренко покинул Россию, его адвокаты как и он сам не выходят на связь.