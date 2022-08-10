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Омского депутата объявили в розыск по делу о фейках про армию

Ведомости

В Омске был объявлен в розыск депутат городского совета Дмитрий Петренко за то, что он не явился на слушанья по своему делу о дискредитации ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Куйбышевского райсуда. На Петренко уже выписано постановление о заочном аресте. Заседания суда по делу депутата, на которые он не явился, прошли 8 и 9 августа. Собеседники газеты отметили, что Петренко покинул Россию, его адвокаты как и он сам не выходят на связь.

На депутата в марте было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Следствие считает, что он использовал мессенджер Telegram для распространения «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о ВС РФ». Суд назначил Петренко наказание в виде ограничения определенных действий на срок в 1 месяц и 28 дней. В частности, ему запретили выходить из квартиры с 22:00 до 06:00, общаться с фигурантами дела, использовать средства связи и интернет, посещать публичные мероприятия, получать и отправлять сообщения, а также общаться со СМИ.  

Петренко родился в 1987 г. В 2017 от партии КПРФ он был избран в горсовет. В сентябре 2021 г. он был признан виновным в неисполнении распоряжения полиции о прекращении съемки на избирательном участке. По этому делу депутат получил 10 суток ареста. После этого он был исключен из рядов КПРФ за нарушение устава. В апреле 2022 г. его арестовали по делу о демонстрации нацистской или экстремистской символики — по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

8 июля Мещанский районный суд Москвы вынес приговор в виде семи лет колонии общего режима московскому муниципальному депутату Красносельского округа Алексею Горинову за дискредитацию Вооруженных сил России. Депутат был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных