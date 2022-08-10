В России впервые с марта за сутки выявили 23 771 случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 771 случаев заражения COVID-19 против 16 325 днем ранее, сообщает оперштаб. Число заболевших стало максимальным с 26 марта.
Количество госпитализаций за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%. Число летальных исходов составило 56 против 60 днем ранее. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 56 человек, накануне штаб сообщал о 60 умерших.
Наибольшее число случаев заражения выявили в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 8 608 случаев заболевания COVID-19. За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следует Санкт-Петербург — 2894, Московская область — 1525, Краснодарский край — 775, Ленинградская область — 525, Свердловская область — 387.
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в России в течение последнего месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ Владимир Путин ежедневно получает отчеты о ситуации с ковидом в стране. Представитель Кремля назвал динамику заболеваемости «тревожной» и не исключил возвращения мер борьбы с коронавирусом. Однако пока что, по его словам, этого не планируется.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски уязвимым группам населения в общественных местах, но сейчас он призывает всех граждан возобновить ношение масок в местах скопления людей. Также в ведомстве напомнили, что наиболее эффективным методом борьбы с ковидом остается вакцинация и ревакцинация.
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