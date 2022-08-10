В России впервые с марта за сутки выявили 23 771 случаев COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в России в течение последнего месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ Владимир Путин ежедневно получает отчеты о ситуации с ковидом в стране. Представитель Кремля назвал динамику заболеваемости «тревожной» и не исключил возвращения мер борьбы с коронавирусом. Однако пока что, по его словам, этого не планируется.