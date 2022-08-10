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Минобороны сообщило об уничтожении поставленного Украине из ФРГ «Гепарда»

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Российские военные уничтожили в Николаевской области поставленный Украине из Германии ЗРК «Гепард», сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», — говорится в сводке оборонного ведомства.

В Минобороны также сообщили об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса С-300, взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также двух артиллерийских взводов орудий Д-20 и двух взводов гаубиц Д-3 в ДНР.

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Кроме того, российские военные рассказали об утрате боеспособности 56-я мотопехотной бригада ВСУ в районе населенного пункта Пески и уничтожении склада боеприпасов 54-й механизированной бригады в ДНР. 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных