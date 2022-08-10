Минобороны сообщило об уничтожении поставленного Украине из ФРГ «Гепарда»
Российские военные уничтожили в Николаевской области поставленный Украине из Германии ЗРК «Гепард», сообщило Минобороны России.
«В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», — говорится в сводке оборонного ведомства.
В Минобороны также сообщили об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса С-300, взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также двух артиллерийских взводов орудий Д-20 и двух взводов гаубиц Д-3 в ДНР.
Кроме того, российские военные рассказали об утрате боеспособности 56-я мотопехотной бригада ВСУ в районе населенного пункта Пески и уничтожении склада боеприпасов 54-й механизированной бригады в ДНР.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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