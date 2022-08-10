Кадыров сообщил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре
Вооруженные силы России совместно с бойцами Луганской народной республики завершили зачистку завода Knauf в городе Соледар от украинских сил, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Бойцы спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР взяли под контроль завод «Кнауф» в Соледаре, территория предприятия зачищена от бандеровских элементов», – написал он.
Кадыров также рассказал, что в Чечне готовы к отправке 9000 подготовленных бойцов, а еще 10 000 человек – находятся в резерве.
Союзные войска начали зачистку завода Knauf в Соледаре накануне при поддержке российской авиации и артиллерии. По информации «РИА Новости», украинские силы пытались минировать подступы к городу, используя в том числе противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Также ВСУ пытались подавить российскую артиллерию и работу беспилотников.
Ранее сегодня мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что военные ВС РФ и подразделения ДНР и ЛНР столкнулись с ВСУ в районе поселка Зайцева около Горловки.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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