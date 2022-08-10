Кадыров сообщил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре

Союзные войска начали зачистку завода Knauf в Соледаре накануне при поддержке российской авиации и артиллерии. По информации «РИА Новости», украинские силы пытались минировать подступы к городу, используя в том числе противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Также ВСУ пытались подавить российскую артиллерию и работу беспилотников.