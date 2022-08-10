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Кадыров сообщил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре

Ведомости

Вооруженные силы России совместно с бойцами Луганской народной республики завершили зачистку завода Knauf в городе Соледар от украинских сил, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Бойцы спецназа "Ахмат"  совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР взяли под контроль завод «Кнауф» в Соледаре, территория предприятия зачищена от бандеровских элементов», – написал он.

Кадыров также рассказал, что в Чечне готовы к отправке 9000 подготовленных бойцов, а еще 10 000 человек – находятся в резерве.

Союзные войска начали зачистку завода Knauf в Соледаре накануне при поддержке российской авиации и артиллерии. По информации «РИА Новости», украинские силы пытались минировать подступы к городу, используя в том числе противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Также ВСУ пытались подавить российскую артиллерию и работу беспилотников.

Ранее сегодня мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что военные ВС РФ и подразделения ДНР и ЛНР столкнулись с ВСУ в районе поселка Зайцева около Горловки.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных