Мэр Горловки сообщил о боевых столкновениях в районе Зайцево
Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что военные ВС РФ и подразделения Донецкой и Луганской республик столкнулись с Вооруженными силами Украины в районе поселка Зайцева около Горловки, сообщил политик в своем Telegram.
«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, обнаруживая отдельные работы артиллерии союзных сил. Просим всех оставаться в укрытиях и максимально уменьшать перемещение по городу», — написал он.
«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», — добавил чуть позже Приходько, однако деталей не уточнил.
Ранее Приходько сообщил, что украинские боевики подвергли обстрелу массив «Солнечный»: снаряды упали в районе автобусной остановки по ул. Гречнева, а также в здание развлекательного центра «Бермуды».
Накануне ВС РФ совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик начали зачистку завода Knauf в городе Соледар от украинских сил. Бои велись в том числе при использовании артиллерии и авиации. Отмечалось, что украинские боевики минировали подступы к городу, в том числе используя мины ПФМ-1 «Лепесток».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса