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Мэр Горловки сообщил о боевых столкновениях в районе Зайцево

Ведомости

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что военные ВС РФ и подразделения Донецкой и Луганской республик столкнулись с Вооруженными силами Украины в районе поселка Зайцева около Горловки, сообщил политик в своем Telegram.

«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, обнаруживая отдельные работы артиллерии союзных сил. Просим всех оставаться в укрытиях и максимально уменьшать перемещение по городу», — написал он.

«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», — добавил чуть позже Приходько, однако деталей не уточнил.

Ранее Приходько сообщил, что украинские боевики подвергли обстрелу массив «Солнечный»: снаряды упали в районе автобусной остановки по ул. Гречнева, а также в здание развлекательного центра «Бермуды».

Накануне ВС РФ совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик начали зачистку завода Knauf в городе Соледар от украинских сил. Бои велись в том числе при использовании артиллерии и авиации. Отмечалось, что украинские боевики минировали подступы к городу, в том числе используя мины ПФМ-1 «Лепесток».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных