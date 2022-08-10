Мэр Горловки сообщил о боевых столкновениях в районе Зайцево

Накануне ВС РФ совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик начали зачистку завода Knauf в городе Соледар от украинских сил. Бои велись в том числе при использовании артиллерии и авиации. Отмечалось, что украинские боевики минировали подступы к городу, в том числе используя мины ПФМ-1 «Лепесток».