Союзные войска начали зачистку завода Knauf в Соледаре
Вооруженные силы России совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик ведут зачистку завода Knauf в городе Соледар от украинских сил, сообщает «РИА Новости». Бои проходят при поддержке российской авиации и артиллерии.
Агентство отмечает, что украинские боевики минируют подступы к городу, используя в том числе противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Также они пытаются подавить российскую артиллерию и работу беспилотников. Отмечается, что многие военные ВСУ укрываются на солевых рудниках.
«Вот завод, с этой стороны песочный карьер. <...> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать», — рассказал представитель народной милиции ЛНР.
Ранее Минобороны сообщило, что в результате удара ВС России по складу боеприпасов в Черкасской области были уничтожены более 300 снарядов к РСЗО HIMARS. Кроме того, российские военные уничтожили действующий командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области. ВС России также смогли лишить боеспособности 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады, чьи потери российское оборонное ведомство оценило в 340 человек.
4 августа Минобороны России также сообщило, что в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения трех бригад ВСУ утратили боеспособность из-за больших потерь и отступили.
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