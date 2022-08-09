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Союзные войска начали зачистку завода Knauf в Соледаре

Ведомости

Вооруженные силы России совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик ведут зачистку завода Knauf в городе Соледар от украинских сил, сообщает «РИА Новости». Бои проходят при поддержке российской авиации и артиллерии.

Агентство отмечает, что украинские боевики минируют подступы к городу, используя в том числе противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Также они пытаются подавить российскую артиллерию и работу беспилотников. Отмечается, что многие военные ВСУ укрываются на солевых рудниках.

«Вот завод, с этой стороны песочный карьер. <...> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать», — рассказал представитель народной милиции ЛНР.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате удара ВС России по складу боеприпасов в Черкасской области были уничтожены более 300 снарядов к РСЗО HIMARS. Кроме того, российские военные уничтожили действующий командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области. ВС России также смогли лишить боеспособности 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады, чьи потери российское оборонное ведомство оценило в 340 человек.

4 августа Минобороны России также сообщило, что в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения трех бригад ВСУ утратили боеспособность из-за больших потерь и отступили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных