Союзные войска начали зачистку завода Knauf в Соледаре

Ранее Минобороны сообщило, что в результате удара ВС России по складу боеприпасов в Черкасской области были уничтожены более 300 снарядов к РСЗО HIMARS. Кроме того, российские военные уничтожили действующий командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области. ВС России также смогли лишить боеспособности 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады, чьи потери российское оборонное ведомство оценило в 340 человек.