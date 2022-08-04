В Минобороны сообщили об отступлении подразделений ВСУ из-за больших потерь
Подразделения трех бригад ВСУ в ДНР утратили боеспособность из-за больших потерь и отступили, сообщается в сводке Минобороны России.
«В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артёмовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики, подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», — говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что под Константиновкой ВКС России нанесли удар по силам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате которого было уничтожено до 400 военных и 20 единиц техники. Под Харьковым, сообщает Минобороны, было уничтожено до 130 военнослужащих ВСУ и 13 единиц техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине, по данным российских военных, были уничтожены 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 БПЛА, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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