В Минобороны сообщили об отступлении подразделений ВСУ из-за больших потерь

В ведомстве также рассказали, что под Константиновкой ВКС России нанесли удар по силам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате которого было уничтожено до 400 военных и 20 единиц техники. Под Харьковым, сообщает Минобороны, было уничтожено до 130 военнослужащих ВСУ и 13 единиц техники.