Минобороны сообщило об уничтожении более 300 снарядов для HIMARS

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны России, ВСУ потеряли 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники.