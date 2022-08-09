Минобороны сообщило об уничтожении более 300 снарядов для HIMARS
В результате удара Вооруженных сил России по складу боеприпасов в Черкасской области были уничтожены более 300 снарядов к РСЗО HIMARS, сообщило российское Минобороны.
«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня «HIMARS», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», – говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные уничтожили действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области. ВС России также смогли лишить боеспособности 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады, чьи потери российское оборонное ведомство оценило в 340 человек.
Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны России, ВСУ потеряли 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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