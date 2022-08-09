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Минобороны сообщило об уничтожении более 300 снарядов для HIMARS

Ведомости

В результате удара Вооруженных сил России по складу боеприпасов в Черкасской области были уничтожены более 300 снарядов к РСЗО HIMARS, сообщило российское Минобороны.

«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня «HIMARS», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные уничтожили действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области. ВС России также смогли лишить боеспособности 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады, чьи потери российское оборонное ведомство оценило в 340 человек.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны России, ВСУ потеряли 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники. 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных